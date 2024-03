L’AQUILA: MAXI POZZANGHERA IN VIA DEI MEDICI DOPO LA PIOGGIA. I RESIDENTI, “RISCHIO ACQUAPLANING”

L’AQUILA – Ancora proteste dei residenti di via dei Medici all’Aquila. Quando piove corposamente, come l’altra notte, per via della conformazione discutibile della strada, si crea un laghetto” generato da non solo dalla pioggia ma una notevole fuoriuscita di acqua che ristagna nella parte bassa.

Inoltre quando si incrociano delle auto con elevata velocità per alcuni secondi il parabrezza viene oscurato creando un notevole pericolo a causa della visibilità nulla anche per via della scarsa illuminazione. Rischi per la pubblica incolumità anche per il rischio del fenomeno dell’acquaplaning che quando si verifica rende ingovernabile la macchina.