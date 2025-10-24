L’AQUILA: MCDONALD’S CERCA 30 PERSONE DA ASSUMERE PER NUOVO RISTORANTE IN CENTRO STORICO

L’AQUILA– McDonald’s cerca 30 persone da assumerne nel nuovo ristorante in centro storico dell’Aquila, nei locali dell’ex Standa, in uno spazio di oltre millecento metri quadrati su due piani, tra via sant’Agostino e corso Federico II.

Sarà il secondo punto vendita – sempre dell’imprenditore Gaetano Miranda – dopo quello di viale Corrado IV.

Come si legge in una nota, “sono aperte le selezioni online per individuare i candidati che parteciperanno alla tappa dell’Aquila del McDonald’s Job Tour, che si terrà nella prima metà di novembre. Voglia di mettersi in gioco, di lavorare in squadra e a contatto con i clienti: queste sono alcune delle principali caratteristiche che l’azienda ricerca nelle persone che lavorano nei suoi ristoranti. McDonald’s offre un’opportunità di lavoro concreta, grazie a contratti stabili (che rappresentano il 92% del totale) e possibilità di crescita professionale rapida, grazie a un programma di formazione strutturato”.

Entro il 30 ottobre, i candidati interessati a lavorare per il nuovo ristorante McDonald’s potranno partecipare alla prima fase di selezione sul sito McDonalds.it rispondendo a un questionario e inserendo il proprio CV. Ai candidati idonei verrà richiesta la compilazione di un test volto a individuare i loro punti di forza.

Coloro che supereranno il test riceveranno dall’azienda una convocazione con data e orario per partecipare alla tappa del McDonald’s Job Tour, durante la quale si svolgeranno i colloqui individuali. “Per la nuova apertura all’Aquila, McDonald’s è alla ricerca di 30 persone, in linea con il piano di crescita nazionale che per il 2025 prevede l’assunzione di 5.000 nuove persone in tutta Italia”, si legge ancora nella nota.