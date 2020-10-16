L’AQUILA: MCDONALD’S CHIUDE A SCOPO PRECAUZIONALE PER SANIFICAZIONI

16 Ottobre 2020 20:03

L’AQUILA – Chiude oggi e domani il McDonald’s di Viale Corrado IV a L’Aquila per procedere alla sanificazione dei locali.

Una decisione presa a scopo precauzionale a causa dell’incremento dei contagi da Coronavirus che si sta registrando negli ultimi giorni in città.




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