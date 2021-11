L’AQUILA, MEDICLINICA APRE NUOVO POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO E ASSUME ADDETTO AL FRONT OFFICE

L’AQUILA – Via Cardinale Mazzarino 100, Zona Torrione, è questo l’indirizzo scelto dall’azienda sanitaria Mediclinica, che aprirà un poliambulatorio nel capoluogo, per “proporre anche la propria offerta studiata sui bisogni concreti dei singolie definita in percorsi specifici per genere ed età (donna, uomo, bambino, over)”.

Una decisione, quella di aprire, “maturata dato l’elevato numero di aquilani che frequentavano già la struttura”, anche se “rallentata dall’avvio della pandemia e del lockdown”, e che comporterà l’assunzione di un addetto al front office, per le attività di accoglienza clienti, prenotazioni, gestione agenda, gestione della privacy e della documentazione clinica, Attività di segreteria generale, con contratto di lavoro Full time a tempo indeterminato, con iniziale periodo di tirocinio di 6+6 mesi.

In particolare, i requisiti richiesti sono, un’età compresa tra 18 e 29 anni, empatia, predisposizione alla gestione delle relazioni interpersonali e attenzione al paziente, capacità di lavoro in team, capacità di gestione del tempo e delle priorità, proattività, ottima capacità utilizzo pc.

L’offerta sanitaria del poliambulatorio include visite specialistiche (tutte dalla allergologia alla urologia) diagnostica per immagini (radiologia tradizionale, ecografie ed ecocolordoppler, mammografie in tomosintesi, ortopanoramiche) terapie (logopedia fisoterapia, osteopatia) esami di laboratorio.L’equipe conta circa 30 professionisti della salute scelti in strutture di eccellenza del territorio nazionale.

Per la sede di L’Aquila, particolare enfasi sarà riservata alla salute della donna e della vita nascente faranno parte della equipe Maurizio Guido, professore ordinario, con incarico di direttore della Uoc Ostetricia e Ginecologia D.U. (Centro Fivet) dell’ospedale dell’Aquila, il dottor Maurizio Mantovanelli già direttore della Uoc Pediatria e Neonatologia all’ospedale di Avezzano e la dottoressa Camilla Panico medico radiologo, dirigente medico del Policlinico Gemelli, specialistica in diagnostica senologica.

Ampia l’offerta anche per gli sportivi con l’ambulatorio di Cardiologia, Ortopedia, Neurochirurgia Medicina della Sport, Fisoterapia e per gli over con gli ambulatori di Geriatria, Neurologia, Oculistica, Otorinolaringoliatria, Reumatologia.

Le prestazioni sono accessibili in regime privato tuttavia l’azienda ha stipulato convenzioni con tutti i maggiori fondi sanitari e assicurativi (RMB, Poste Italiane, Generali, Fasdac, Fasi) così da garantire l’accesso gratuito per chi dispone di una polizza sanitaria integrativa

Per maggiori informazioni basta visitare il sito www.mediclinica.it o chiamare il numero 0862.770195