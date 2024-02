L’AQUILA: MELONI CHIAMA SINDACI SUL PALCO PER FOTO DI GRUPPO

L’AQUILA – Dopo la firma del patto di Sviluppo e Coesione, oggi all’Aquila, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha chiamato sul palco i sindaci dei comuni abruzzesi presenti in sala all’Auditorium del Parco.

I sindaci dopo la foto di rito hanno indugiato sul palco in selfie con la presidente, la quale con il sorriso si è prestata alle numerose foto. Riportato l’ordine sul palco, il presidente della Regione Abruzzo ha omaggiato Meloni con un’incisione del rosone di Collemaggio.

“Il simbolo della storia dell’Aquila”, ha detto la presentatrice, riferendo il Rosone alla storia millenaria di papa Celestino V che ha voluto la fondazione della Basilica di Santa Maria di Collemaggio, dove il Rosone campeggia sul portale centrale (ndr).

Subito dopo la presidente Meloni ha lasciato L’Aquila, con la scorta, per dirigersi a Montesilvano (Pescara). Qui è attesa per la presentazione dei World Skate Game2024 che faranno tappa in Abruzzo.