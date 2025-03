ROMA – La premier Giorgia Meloni sarà all’Aquila venerdì 4 aprile, alle 12, in occasione del giuramento del 99° Corso allievi Vigili del fuoco, che si terrà in piazza Duomo.

La conferma ufficiale arriva in una nota di Palazzo Chigi.

Un evento di rilevanza nazionale, alla vigilia delle commemorazioni del terremoto del 6 aprile 2009, e per il quale sono attese migliaia di persone e che ha già innescato polemiche per l’organizzazione logistica.

Al momento non c’è stato ancora nessun annuncio da parte dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Pierluigi Biondi, presidente di Anci Abruzzo nonché responsabile nazionale degli Enti locali di FdI, partito della premier che tornerà così in Abruzzo, regione in cui è stata eletta.

In occasione della cerimonia, in programma in Piazza Duomo dalle 9,30, è prevista un’area scoperta riservata al pubblico che potrebbe contenere, secondo una prima stima, circa 5mila persone e potranno pertanto essere ammessi massimo tre ospiti per allievo, dando così modo di partecipare anche alla cittadinanza aquilana.

Ad avanzare perplessità sull’evento, nei giorni scorsi, la FP CGIL Vigili del Fuoco Abruzzo che, si legge in una nota, “pur avendo sempre dimostrato una grande solidarietà, affetto e legame nei confronti della cittadinanza aquilana, considerando che questa decisione, ancora una volta unilaterale, non ha voluto tenere conto di un parere delle organizzazioni sindacali che rappresentano il personale, intende esprimere partecipazione nei confronti dei familiari degli stessi allievi Vigili del Fuoco del 99° Corso, di tutto il personale interessato all’evento e della stessa cittadinanza aquilana”.

“Non sfuggirà a nessuno che la ricettività delle infrastrutture alberghiere, della viabilità, dei mezzi di trasporto così come quella legata alla ristorazione non sono particolarmente adeguate alle esigenze dell’evento”, è stato sottolineato.