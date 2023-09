L’AQUILA: MEMORIAL LORENZO SEBASTIANI, VINCE IL ROVIGO. PROTAGONISTE NUOVE LEVE DEL RUGBY ITALIANO

L’AQUILA – La dodicesima edizione del Memorial Lorenzo Sebastiani parla “rovigotto”. É stato infatti il Rovigo Rugby ad aggiudicarsi il trofeo in una finale al cardiopalma contro il Rugby Livorno finita con il punteggio di 13 a 6.

Due giorni di Rugby che hanno visto confrontarsi sugli impianti di Centi Colella le migliori otto squadre d’Italia under 18 con una cornice di pubblico delle grandi occasioni. Ad assistere al torneo anche tutti i selezionatori della Federazione Italiana Rugby e, nella giornata di domenica, anche il presidente FIR Marzio Innocenti e il vice presidente vicario Giorgio Morelli.

Le squadre che hanno preso parte alla manifestazione hanno abbracciato ancora una volta tutta Italia: Rugby Colorno, Rugby Livorno, Unione Rugby Capitolina, Lazio Rugby, Rovigo Rugby, Rugby Experience L’Aquila, Polisportiva L’Aquila Rugby, Fiamme Oro Rugby sono state le società che hanno animato tutta la dodicesima. Edizione che è stata resa possibile anche grazie al prezioso contributo del professor Francesco Bizzarri, Presidente L’Aquila Rinasce con lo Sport nonché presidente del CUS.

La classifica finale ha visto piazzarsi in ottava posizione la Polisportiva L’Aquila preceduta dalla Lazio Rugby. A contendersi il quinto e sesto posto sono state le Fiamme Oro in finale contro Rugby Experience School, finale terminata con la vittoria di Rugby Experience.

Il pomeriggio è iniziato invece con la finale per il terzo e quarto posto che ha visto salire sul podio l’Unione Rugby Capitolina che ha trionfato nella finalina contro il Rugby Colorno, campione d’Italia under 19 per 5 a 3.

Tutto si è concentrato infine nella finale più attesa che vedeva contendersi il dodicesimo trofeo Lorenzo Sebastiani. A scendere in campo sono state il Rugby Livorno ed il Rovigo in una finale al cardiopalma che non ha deluso le aspettative.

A spuntarla alla fine è stata il Rugby Rovigo grazie ad un secondo tempo esemplare che l’ha vista rimontare uno svantaggio di 6 punti a chiusura del primo tempo. Due calci piazzati e una meta trasformata hanno regalato al Rovigo l’ambitissima coppa conquistata sotto gli occhi di centinaia di tifosi.

Tutta la manifestazione si è svolta con una grandissima partecipazione di pubblico e appassionati da tutta Italia. L’anno prossimo si prospetta una edizione ancora più importante alla luce di tutte le personalità che hanno preso parte all’evento.