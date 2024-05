L’AQUILA: MENO PARCHEGGI GRATUITI E PIU’ MULTE, INFURIATI GLI AUTOMOBILISTI

L’AQUILA – Si acuiscono le problematiche riguardanti i parcheggi che non si trovano nel centro storico aquilano. L’altro pomeriggio la polizia municipale ha elevato decine di multe, per divieto di sosta, tutte formalmente ineccepibili, nella zona tra San Bernardino, Piazza Santa Maria di Farfa, via Maiella, e aree circostanti a trasgressori che non hanno trovato alternative per i posti auto.

Infatti, come è noto, sono ormai inutilizzabili i parcheggi davanti all’ex scuola elementare De Amicis come pure a piazza Bariscianello. Esiste poi la nota dolente del parcheggio di Porta Leoni dove gli aquilani ritengono che le tariffe di due euro l’ora siano inaccettabili e qualcuno preferisce rischiare quando si ipotizza una sosta breve.

Solo che non sempre va bene. Un automobilista, per esempio, ha parcheggiato in divieto ritenendo di poter concludere un acquisto in un negozio in tempi brevi per evitare la sanzione ma i vigili sono stati più veloci di lui e si è trovato la contravvenzione elevata dai vigili (foto Cocciolone).

Esiste poi il problema dei residenti che talvolta, trovano occupati i loro spazi da auto abusive e si rischia di dover parcheggiare in divieto per cause altrui. Insomma una situazione complessa difficile da dipanare. Mentre i commercianti traggono le loro valutazioni negative da questa situazione. Ma abbassare le tariffe in modo ragionevole a porta Leoni potrebbe essere un primo passo importante secondo alcuni.