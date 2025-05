L’AQUILA: MENU’ A TRE EURO AL MCDONALD’S, TRAFFICO DI NUOVO IN TILT

L’AQUILA – Menù a tre euro al McDonald’s e il traffico va un’altra volta in tilt.

È successo questa sera lungo viale Corrado IV, all’Aquila, a causa di una nuova promozione lanciata dalla catena di fast food.

Lunghe file di auto in coda per guadagnare l’entrata hanno bloccato la viabilità, come accade ogni volta in queste occasioni.

Praticamente impossibile circolare e, nonostante le numerose sollecitazioni arrivate nel tempo, non è stata trovata nessuna soluzione per limitare i disagi.