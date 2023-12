L’AQUILA: MERCATINI DI NATALE A TEMA MAGICO E INCONTRI DAL 15 AL 17 DICEMBRE

L’AQUILA – Si respira l’atmosfera natalizia nei giardini della Villa Comunale e nei locali del Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila.

Si aprirà venerdì 15 dicembre, alle 16, la VI edizione della Fiera della Magia: Mercatini di Natale a tema Magico fino a domenica 17 dicembre.

Un’iniziativa organizzata da L’Aquila Young, Qui L’Aquila, con il patrocinio del Comune dell’Aquila e la collaborazione di L’Aquila che Rinasce.

Tra le novità dell’edizione 2023 ci saranno il Teatrino magico in collaborazione con il maestro burattinaio Simone Ferraiolo, le Magiche Visite Guidate, il Tappeto degli incantesimi e il Quiz del Pendolo Magico.

Si conferma la tradizionale Area Espositiva con stand di artigiani, hobbisti, commercianti a tema magico e natalizio, ma verrà allestita anche un’Area Magica con tante attrazioni come la Sfida delle Pozioni Magiche, il Mantello dell’Invisibilità, l’Escape Room.

Gli appassionati potranno iscriversi alla Scuola di Magia per diventare Maghi di primo livello e si potrà partecipare al Ballo dei Maghi in programma sabato 16 sera (Informazioni e prenotazioni www.fieradellamagia.it). Durante le tre giornate, inoltre, la Fiera della Magia sarà popolata da maghi, personaggi magici, animali fantastici e altre attrazioni spettacolari. Non mancherà, infine, l’angolo dedicato allo Street Food.

Ad arricchire l’offerta proposta nella Fiera della Magia 2023 anche il programma di incontri e giochi a cura di L’Aquila che Rinasce, associazione promotrice del Festival della cultura pop Sulle tracce del Drago. Dall’Area Gaming allestita nella navata centrale del Palazzo dell’Emiciclo a cura di Playadice al percorso espositivo dedicato allo scrittore J.R.R. Tolkien dal titolo “Il potere degli anelli”, il programma propone incontri di approfondimento a vario tema ospitati nella Sala Ipogea del Palazzo dell’Emiciclo.

Nella giornata di sabato 16, inoltre, sarà offerto un seminario a cura dell’editore indipendente Sefirot per scoprire alcune soluzioni per potenziare il proprio talento creativo, per migliorare le capacità di Public Speaking e per imparare a scrivere storie.

Saranno quindi tre giornate, nel centro storico dell’Aquila, dedicate ad un pubblico di ogni età, durante le quali i momenti di dibattito e riflessione si alterneranno al divertimento e alla magia tipica del Natale.

L’ingresso è gratuito.