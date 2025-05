L’AQUILA: MERCATO DI PIAZZA DUOMO PROSEGUE ANCHE A MAGGIO E GIUGNO

L’AQUILA – A seguito della partecipazione registrata e del riscontro positivo da parte di cittadini, turisti e operatori il Mercato in Piazza Duomo verrà esteso anche alle date dell’11 e 25 maggio e del 1, 2, 8, 15, 22 e 29 giugno.

“La risposta dei cittadini è stata molto positiva» – commenta il vicesindaco Raffaele Daniele – e ci ha confermato quanto il mercato sia sentito come parte dell’identità della nostra comunità. Allo stesso tempo, ha rappresentato un punto di grande interesse anche per i turisti, contribuendo a rendere il centro storico ancora più vivo e accogliente. Per questo abbiamo deciso di proseguire con nuove date nei mesi di maggio e giugno”.

L’iniziativa, promossa dal Comune dell’Aquila e organizzata da CNA L’Aquila, FIVA Confcommercio L’Aquila e Associazione Agrimercato d’Abruzzo, continua così a rappresentare un’occasione importante per valorizzare le eccellenze del territorio, sostenere il commercio di prossimità e rendere vivo e attrattivo il centro storico della città.