L’AQUILA: MERCOLEDI’ 2 DICEMBRE CONSIGLIO COMUNALE IN DIRETTA WEB

L’AQUILA – Il presidente del Consiglio comunale Roberto Tinari ha convocato la riunione dell’assemblea per mercoledì 2 dicembre, alle ore 9.30, su piattaforma digitale. I lavori potranno essere seguiti in diretta web sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo www.comune.laquila.it.

L’ordine del giorno della seduta prevede la discussione su proposte deliberative riguardanti, rispettivamente, un permesso a costruire in deroga riferito a lavori di riparazione e miglioramento sismico , con demolizione e ricostruzione di unità strutturale, di un immobile situato nel centro della città, una proposta di cambio di destinazione d’uso, da “artigianale” a “commerciale di vicinato, terziario e servizi-direzionale”, di locali situati in via Alessandro Manzoni, nel quartiere di Pettino e infine la riqualificazione urbanistica di edifici non residenziali dismessi, da trasformare in residenziali, situati in via Casale Calore.

