L’AQUILA, MERCOLEDI’ DELLE CENERI: LE CELEBRAZIONI NELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO

L’AQUILA – Mercoledì 17 febbraio, nella Chiesa di Santa Maria del Suffragio in Piazza Duomo all’Aquila, sarà celebrata, nella mattinata alle 11 e in serata alle 18, la Santa Messa del Mercoledì delle Ceneri in apertura del tempo liturgico della Quaresima durante cui la riflessione si articolerà sulla tematica annunciata da Papa Francesco riprendendo il versetto dell’evangelista Matteo: Ecco noi saliamo a Gerusalemme.

In questo anno 2021 il rito di imposizione delle ceneri avverrà secondo le modalità indicate dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, per le quali dopo l’omelia il sacerdote, previa igienizzazione delle mani, benedirà le ceneri e pronuncerà una sola volta, in via generale, la formula dell’imposizione e si avvicinerà poi ai fedeli, fermi al loro posto, per l’imposizione delle sacre ceneri sul capo di ciascuno mantenendo il distanziamento.

Come da tradizione, ad iniziare dal Mercoledì delle Ceneri, si rinnoverà al Suffragio l’iniziativa “Offri un pasto per il tuo digiuno” per la quale, chi vuole può lasciare il risparmio della propria rinuncia, nel mercoledì delle ceneri e nei venerdì di Quaresima, nell’apposita cassetta al fine di offrire pasti a chi ne ha bisogno.

