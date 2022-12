L’AQUILA: MESSA DEL 31 DICEMBRE A SAN BERNARDINO E BENEDIZIONE TAVOLA DEL NOME DI GESÙ

L’AQUILA – Il Rettore e i Frati della Basilica di San Bernardino da Siena in L’Aquila comunicano ai fedeli della comunità aquilana che nell’ambito delle Sante Messe Solenni per le festività natalizie e di fine anno 2022, il prossimo 31 dicembre alle ore 18,30 sarà celebrata in Basilica la Santa Messa di ringraziamento con canto del “Te Deum” e benedizione della Nuova Tavola de SS. Nome di Gesù che sarà esposta in Basilica.

La tavola riproduce fedelmente il Monogramma del S.S. Nome di Gesù usato da San Giovanni da Capestrano nella predica del 1426 in Piazza del Mercato all’Aquila che si conserva in originale nel Convento di San Giuliano in L’Aquila.

La messa sarà officiata dal Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Minori francescani Massimo Fusarelli.

Nato a Roma il 30 marzo 1963, ha vestito il saio francescano il 28 luglio 1982. Il 30 luglio 1983 ha emesso i voti temporanei; ha professato i voti solenni l’8 gennaio 1989. Il 30 settembre 1989 ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale.

Dopo il corso istituzionale teologico all’Antonianum di Roma ha conseguito la Licenza in Scienze patristiche all’Augustinianum in Roma.

È stato definitore provinciale, animatore della pastorale vocazionale e poi della formazione permanente; Segretario generale di Formazione e Studi dal 2003 al 2009; visitatore generale per la Provincia di Napoli e poi per il processo di unificazione delle Province del Nord Italia.

È stato eletto Ministro provinciale della Provincia di san Bonaventura dei Frati minori di Lazio e Abruzzo il 2 luglio 2020. Fr. Massimo è stato eletto come 121° successore di San Francesco.