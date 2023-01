L’AQUILA: FUNZIONE IN RICORDO DI GIULIANI, STORICO DIRIGENTE ENEL, NELLA CHIESA DI SANTA RITA

L’AQUILA – Una messa in ricordo di Sergio Giuliani, storico dirigente nazionale dell’Enel, si terrà nella chiesa di Santa Rita, all’Aquila, in via Strinella, lunedì 23 gennaio alle ore 18, nel giorno del primo anniversario della scomparsa.

Giuliani, classe 1938, aquilano doc nato e cresciuto nel centro storico del suo amato capoluogo abruzzese, entrò giovanissimo in quell’Enel che fin dal 1962, anno della sua fondazione, ha rappresentato uno dei fiori all’occhiello dello sviluppo di un’Italia che, uscita dalla seconda guerra mondiale con le ossa rotte, è stata in grado di rimettersi in piedi fino a diventare una potenza mondiale.

Socio del celebre Circolo Aquilano nonché ottimo giocatore di bridge, Giuliani ha orgogliosamente rappresentato per decenni a Roma l'”aquilanitas”, quella combinazione di capacità umane e professionali con cui arrivare ai vertici di uno dei più prestigiosi enti pubblici d’Italia, in un’epoca in cui la classe dirigente non poteva non essere all’altezza della situazione.

A ricordarlo lunedì prossimo nella chiesa di Santa Rita, a due passi da un centro storico che Giuliani non ha mai smesso di vivere neppure nei tanti anni di lavoro nella capitale e che soltanto il tremendo terremoto del 6 aprile 2009 è riuscito a sottrargli, saranno la sua adorata famiglia, composta dalla moglie Rita, dai figli Sandro e Giuseppe, diversi familiari e amici di una vita.