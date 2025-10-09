L’AQUILA: METRO DI SUPERFICIE: RIMOZIONE ROTAIE IN VIA PICCININI E VIA MANZONI

L’AQUILA – Il Comune dell’Aquila ha aggiudicato i lavori per la rimozione dei binari della metro di superficie presenti su via Manzoni e via Piccinini, nei quartieri di Pettino e Santa Barbara: 400mila euro il costo delle attività, che seguono quelle già avviate dall’amministrazione con cui si è proceduto allo smantellamento dei binari in via Amiternum, via della Comunità europea e via Da Vinci.

“Con questa operazione – spiegano in una nota il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi e l’assessore alle Opere pubbliche, Vito Colonna – andiamo ad aggiungere un ulteriore tassello per la sicurezza di utenti e mezzi, a due e quattro ruote. Per l’eliminazione dell’infrastruttura nel tratto che conduce all’ospedale San Salvatore, lungo via Lorenzo Natali, abbiamo già avviato un’interlocuzione con la Asl, proprietaria dell’area, per valutare le modalità e le tempistiche dell’intervento”.