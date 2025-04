L’AQUILA: MEZZI CONTROMANO OGNI GIORNO IN VIA VICENTINI, “SI INTERVENGA PRIMA CHE ACCADA TRAGEDIA”

L’AQUILA – Mezzi contromano, ogni giorno, in Via Vicentini.

Non si tratta di episodi isolati, ma di un fenomeno che si ripete con regolarità preoccupante: l’ultima segnalazione disponibile è stata pubblicata sulla pagina Facebook “Sei aquilano se…”.

E questo giornale ha dato più volte la parola a residenti e lavoratori della zona che anche in questa occasione tornano a denunciare una situazione che definiscono “potenzialmente pericolosa” e che, temono, “rischia di sfociare in una tragedia”.

Il problema si manifesta in particolare in due punti critici: all’uscita dalle attività commerciali e dagli uffici che si affacciano sulla strada, e all’incrocio con Viale della Croce Rossa.

Qui molti conducenti, spesso confusi dalla segnaletica poco visibile o distratti, imboccano Via Vicentini nel senso sbagliato.

Auto, moto, furgoni: ogni tipo di mezzo è stato visto percorrere contromano la via, anche a velocità sostenuta.

“Succede praticamente ogni giorno”, racconta il dipendente di un ufficio della zona.

“Capita di vedere mezzi entrare contromano senza alcuna esitazione. Alcuni si accorgono dell’errore solo quando si trovano faccia a faccia con un altro veicolo, altri invece tirano dritto come se niente fosse”.

“Servono misure urgenti – aggiunge un commerciante –. La segnaletica è insufficiente, i controlli praticamente assenti. Bisogna intervenire prima che accada qualcosa di irreparabile”.

Le richieste sono chiare: rafforzamento della segnaletica, installazione di dissuasori fisici, specchi parabolici e soprattutto un controllo più assiduo da parte della polizia municipale.

“Non stiamo protestando – precisano in molti – ma chiediamo che si affronti il problema con serietà. Non possiamo continuare a vivere e lavorare con la paura che un errore banale possa trasformarsi in dramma”.

Per ora, però, nulla sembra muoversi.

E Via Vicentini continua a essere percorsa, ogni giorno, anche nel verso sbagliato.