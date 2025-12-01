L’AQUILA: MIGRANTI DORMONO IN AUTO DAVANTI ALLA MENSA, ASSOCIAZIONI CHIEDONO INCONTRO IN PREFETTURA

L’AQUILA – Due dei circa 20 migranti senza dimora che da giorni si trovano all’Aquila sono stati trovati questa mattina a dormire dentro un’auto parcheggiata davanti alla mensa di Celestino, dopo aver trascorso la notte a -5 gradi con le coperte distribuite dai volontari.
Gli operatori della struttura hanno offerto loro assistenza e una colazione calda.
La vettura, abbandonata da giorni e lasciata aperta da uno straniero, è stata usata come riparo di fortuna dai due giovani provenienti dal Pakistan. Il caso si inserisce nelle criticità già segnalate sull’accoglienza dei migranti in transito.
Su questo punto, Paolo Giorgi, responsabile dell’associazione che gestisce la mensa, ha chiesto un incontro al vice prefetto per coordinare gli interventi, coinvolgendo le associazioni disponibili.
L’obiettivo resta quello di attivare una struttura di prima accoglienza per i richiedenti asilo. Più volte gli operatori della mensa hanno dovuto accompagnare i migranti, quasi tutti originari di Pakistan e Afghanistan, in ospedale per sintomi da assideramento.
- L’AQUILA: MIGRANTI DORMONO IN AUTO DAVANTI ALLA MENSA, ASSOCIAZIONI CHIEDONO INCONTRO IN PREFETTURAL'AQUILA - Due dei circa 20 migranti senza dimora che da giorni si trovano all'Aquila sono stati trovati questa mattina a dormire dentro un'auto parch...