L’AQUILA, MILLE GIORNI SENZA VERDEAQUA: SIT-IN DEL PD

L’AQUILA – “Mille giorni senza Verdeaqua. Un altro tassello negativo che si aggiunge al già triste panorama sportivo aquilano, che negli ultimi anni ha dovuto assistere, per esempio, al fallimento dell’Aquila calcio e della rugby”.

Così, in una nota, il Pd dell’Aquila che ha organizzato un sit- in davanti all’impianto sportivo di Verdeaqua, al quale hanno partecipato i consiglieri comunali Stefano Albano e Stefano Palumbo, la coordinatrice delle Donne Democratiche, Eva Fascetti, il segretario dei Giovani Democratici, Paolo Antonelli, e il segretario del circolo Pd Arischia, Giorgio Loru.

“Dopo il fallimento della cooperativa che gestiva l’impianto sportivo, il Comune pubblicò un bando lo scorso inverno che prevedeva vincoli troppo onerosi per chiunque avesse intenzione di partecipare, dai costi di riqualificazione della struttura all’estinzione di un mutuo contratto in precedenza col Comune – viene ricordato – In quell’occasione avvertimmo più volte sulla necessità di rivedere questi vincoli prima di procedere alla pubblicazione di un bando che chiaramente sarebbe andato deserto, soprattutto perché i tempi della pubblica amministrazione per scrivere un nuovo bando sono notoriamente lunghi”.

“Questa tegola cade in primis sui 18 ex dipendenti, e relative famiglie, per i quali ormai è scaduta anche la cassa integrazione. Stamattina, poi, in seguito alla convocazione del nostro sit-in coi lavoratori davanti all’impianto sportivo, l’assessore Colonna ha dichiarato a un giornale locale che a fine luglio andrà in giunta la delibera per il nuovo bando, con un ottimo tempismo rispetto alla nostra iniziativa che sa di pezza dell’ultimo minuto”.

“Ad oggi, comunque, manca ancora un atto concreto. Se il nostro sit-in è servito per smuovere una situazione in stallo da oltre due anni, siamo ovviamente contenti: peccato solo constatare che si debba ricorrere a queste manifestazioni per richiamare l’attenzione dell’amministrazione comunale”, concludono.