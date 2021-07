L’AQUILA. MINACCE, LESIONI E RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE: ARRESTATO 50ENNE

L’AQUILA – Danneggia un locale, minaccia i clienti e, all’arrivo delle forze dell’ordine, aggredisce e ferisce un agente.

Lo scorso fine settimana, durante le attività di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle condotte illecite, il personale della Squadra Volante è intervenuto in centro storico all’Aquila, in via Castello, a causa di un uomo intento a minacciare alcuni avventori di un esercizio commerciale e a danneggiare il locale.

Il personale si è trovato di fronte ad un cinquantenne aquilano, con numerosi precedenti penali e di polizia, in evidente stato di agitazione che, sin dal primo momento ha manifestato insofferenza reagendo violentemente nei confronti dei poliziotti e opponendo una ferma resistenza sfociata in un’aggressione fisica, che si è conclusa con il ferimento di un agente.

Con l’aiuto di altri operatori intervenuti in soccorso, i poliziotti sono riusciti a contenere l’uomo che, nel frattempo, ha invaso la carreggiata stradale impedendo alle vetture di circolare, e trarlo in arresto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate a disposizione del sostituto procuratore, Stefano Gallo.

Il cinquantenne, è stato inoltre denunciato in stato di libertà per i reati di danneggiamento e minacce aggravate nonché per il rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale e, all’esito del giudizio direttissimo, condannato all’obbligo di dimora nel comune dell’Aquila con divieto di uscire dal proprio domicilio dalle 20 alle 8.

Nel corso delle operazioni delle forze dell’ordine, in totale, sono state controllate 80 persone, 57 autovetture e 15 esercizi commerciali.