L’AQUILA: MINORE TUNISINO ARRESTATO A L’AQUILA EVASO A ROMA, “AVEVA LEGAMI CON LA CITTA'”

L’AQUILA – È durata meno di 24 ore la fuga del minorenne tunisino, evaso nel pomeriggio di domenica 21 luglio, unitamente ad altri due minori anch’essi di nazionalità tunisina, dall’Istituto Penale per Minorenni di Roma “Casal Del Marmo”, scavalcando il muro di cinta dell’istituto penitenziario, dopo aver inscenato, con l’aiuto di altri detenuti una rissa, tra le due palazzine presenti nell’istituto.

Le immediate ricerche poste in essere dal personale della Squadra Mobile di L’Aquila, diretta dal vice questore Roberta Cicchetti, a conoscenza delle sue abitudini e del suo legame con questa città nella quale, oltre ad essere stato ospitato in comunità per minori stranieri non accompagnati, aveva maturato precedenti di polizia, consentivano di rintracciare il minore, intorno alle 17.00 di ieri 22 luglio, a bordo di un autobus della linea urbana ponendo, così, fine alla sua latitanza.

Su disposizione del Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di L’Aquila dott. David Mancini, il minore è stato riassociato presso il carcere minorile dal quale era evaso.