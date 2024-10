L’AQUILA: MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI, INCONTRO SINISTRA ITALIANA

L’AQUILA – Il Circolo di Sinistra Italiana L’Aquila organizza un incontro aperto dedicato al tema dell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di stretta attualità anche sul territorio cittadino.

L’incontro si svolgerà mercoledì 30 ottobre, a partire dalle 18, presso la “Bottiglieria Lo Zio” in Piazza Regina Margherita all’Aquila.

“Attraverso gli interventi di lavoratori e lavoratrici del settore, verrà presentato l’attuale quadro normativo che regola l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e si discuterà su come costruire un sistema di accoglienza che sia al contempo rispettoso dei diritti dei minori, efficace in termini di integrazione e sostenibile in termini economici e di sicurezza pubblica”, si legge in una nota.

“L’incontro è pensato inoltre come un’opportunità informale per condividere idee, contribuendo dal basso alla creazione di una comunità più inclusiva”.

Interverranno Rosalia Tangredi, avvocata specializzata in diritto dell’immigrazione; Gamal Bouchaib, mediatore culturale, referente centro accoglienza straordinaria “La Rondine”, già consigliere straniero nel Comune dell’Aquila; rappresentanti delle Comunità “Futuraquila”, “Futura”, “Mani tese di Fraterna Tau”, “Il volo” e “Crescere insieme”.