L’AQUILA, MISTER PREFERENZE, VITTORINI, “DEDICO VITTORIA A MIO PADRE”, ISTANZA PER 20 VOTI MANCANTI

l’L’AQUILA – “Un risultato straordinario, oltre le mie più rosee aspettative, ma che si inquadra nell’affermazione complessiva del mio partito, Fratelli d’Italia, per di più una partita, quella delle elezioni comunali dove il consenso è di solito frazionato. Non posso che ringraziare tutti gli elettori e il territorio della frazione di Preturo e L’Aquila ovest di cui sono espressione. Una vittoria che dedico prima di tutto a mio padre”.

Proseguendo le nostre interviste AU mister preferenze alle elezioni comunali dell’Aquila, che hanno visto l’affermazione e centrodestra di Pierluigi Biondi, anche lui di Fdi, al primo turno, è la volta di Livio Vittorini, 38enne funzionario di banca, che alla sua prima partita elettorale, candidato con Fratelli d’Italia ha ottenuto ben 954 preferenze, dietro a Roberto Santangelo di L’Aquila futura, vice presidente del consiglio regionale, 1196 voti, il vicesindaco uscente Raffaele Daniele, indipendente in Fdi, con 1.150 voti, l’assessore uscente Vito Colonna, con 964 preferenze. Vittorini è il figlio dell’indimenticato Stefano Vittorini, scomparso nel 2015, imprenditore con la passione della politica che nella sua lunga carriera è stato più volte consigliere comunale e, con la Giunta di centrodestra guidata per due mandati dal sindaco Biagio Tempesta, è stato vice sindaco, assessore e presidente del Consiglio comunale.

Ma la classifica potrebbe essere provvisoria e Vittorini potrebbe passare al terzo posto: ci sono infatti 20 voti aggiuntivi che potrebbero essergli assegnati.

Spiega infatti lui stesso: “Grazie al gruppo che ha lavorato con me, nel giorno successivo allo spoglio, ci siamo accorti che nel seggio 18, quello della frazione di Genzano di Sassa, dove ci aspettavamo un risultato positivo, mi erano state assegnate zero preferenze. Incrociando i verbali della sezione ci siamo resi conto però che c’erano a mio favore 20 voti, per questo ho presentato una istanza all’ufficio elettorale, per richiedere la correzione di questo dato, che dal mio punto di vista è frutto di un mero errore materiale di trascrizione”.

In ogni caso, per Vittorini è pronto un ruolo di primo piano nella giunta comunale. Il diretto interessato però non si sbilancia.

“Rimango con i piedi per terra sono la prima esperienza politica, Oh però la possibilità di portare un valore aggiunto in termini professionali nell’amministrazione comunale. Ho già parlato con il sindaco Pierluigi Biondi ed è stata una piacevole chiacchierata. In questa settimana si valuterà serenamente, si faranno le scelte”, conclude.

L’INTERVISTA