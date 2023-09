L’AQUILA: MISTERO SULLA CAUSA DELLA MORTE DI DON PRIORI, PM DI PALERMO DISPONE L’AUTOPSIA

L’AQUILA – Resta un mistero la causa della morte di don Danilo Priori, 53 anni, romano, ma ordinato presbitero all’Aquila, trovato senza vita in una camera di albergo a Palermo, nella frazione di Isola delle femmine, dove sarebbero stati sequestrati alcuni farmaci che don Danilo assumeva.

Ad accorgersi della presenza del cadavere all’interno della doccia sono stati i dipendenti della struttura ricettiva entrati in camera per le pulizie.

La Procura della Repubblica di Palermo ha ordinato l’autopsia ma sul corpo del religioso, che era in Sicilia per un periodo di riposo. non sono stati trovati segni di violenza. Questo farebbe propendere per una morte per cause naturali anche se ci sono altri accertamenti da fare.

Don Danilo, che era in quiescenza, era stato ordinato prete nel 2003 dall’arcivescovo Giuseppe Molinari e fu parroco a Cansatessa. Dal 2008 al 2011 era stato parroco prima a Madonna della Strada e poi a Villagrande di Tornimparte. Era appassionato di decorazioni floreali come molti ricordano.