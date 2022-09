L’AQUILA, MOBILITA’: APPROVATO PROGETTO FATTIBILITA’ PISTA CICLABILE VALLE ATERNO

L’AQUILA – Via libera dalla Giunta comunale dell’Aquila al progetto di fattibilità tecnica ed economica per il completamento dell’intervento strategico “Bike to coast and inside percorsi ciclabili”(costa, collina, entroterra Aterno), con la realizzazione della pista polifunzionale della Valle dell’Aterno nel tratto Fossa – Molina Aterno.

“Dieci milioni di euro saranno destinati alla realizzazione del tratto di pista polifunzionale della Valle dell’Aterno, per una lunghezza pari a circa 34 km, che parte dal comune dell’Aquila, in corrispondenza del tratto di pista già realizzato a Monticchio, attraversa la Valle Subequana, interessando gli ambiti territoriali dei Comuni di Fossa, Sant’Eusanio Forconese, Villa Sant’Angelo, San Demetrio ne’ Vestini, Fagnano Alto, Fontecchio, Tione, Acciano e termina in prossimità dell’abitato di Molina Aterno”, dichiarano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore alla Mobilità, Paola Giuliani.

Il percorso rientra nel più ampio progetto della pista polifunzionale della Valle dell’Aterno, che parte da Capitignano fino a Molina Aterno per una lunghezza di circa 85 km, e risulta una delle porzioni più naturalistiche del tracciato. Trovandosi in una zona ad alto valore ambientale, verranno utilizzati in gran parte del percorso strati di terra stabilizzata.

“Una pista ciclabile di gran pregio a livello naturalistico che consentirà agli appassionati delle due ruote di godere del panorama unico e suggestivo offerto dal nostro territorio”, concludono il sindaco Biondi e l’assessore Giuliani.