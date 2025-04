L’AQUILA: MODIFICA ITINERARIO NAVETTA CENTRO STORICO, I DETTAGLI

L’AQUILA – Il Settore Trasporto Pubblico Locale e Mobilità Sostenibile del Comune dell’Aquila informa i cittadini che, a partire dal 3 aprile e fino al 30 giugno, verranno apportate modifiche all’itinerario del servizio di trasporto pubblico Navetta Centro Storico di AMA.

Il nuovo itinerario – viene spiegato – consentirà di ridurre i tempi di percorrenza garantendo un’alta frequenza del servizio; a seguito delle necessarie verifiche tecniche sulla possibilità di instradamento dei mezzi impiegati, è stato individuato il seguente percorso:

TERMINALBUS – VIA STRINELLA – VIA PESCARA – PIAZZA BATTAGLIONE DEGLI ALPINI – VIALE NIZZA – VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI – VIA ROMA – PIAZZA PALAZZO – VIA SAN BERNARDINO – VIA ZARA – VIA CASTELLO – VIALE GRAN SASSO D’ITALIA – VIA STRINELLA – TERMINALBUS

Il servizio, attivo dalle ore 7:30 (prima partenza) alle ore 20:50 (ultima partenza) con una frequenza di una corsa ogni 20 minuti, esclusivamente le seguenti fermate:

• Terminal bus (capolinea)

• Via Strinella (fronte incrocio via Teramo)

• Via Strinella (fronte area camper)

• Fontana Luminosa (lato Castello)

• Viale Duca degli Abruzzi (universita’)

• Viale Duca degli Abruzzi (incrocio via Roma)

• Quattro Cantoni

• Via Panfilo Tedeschi (San Bernardino)

• Fontana Luminosa (lato Castello)

• Via Strinella (lato area camper)

• Via Strinella (lato incrocio via Teramo)

• Terminal bus (capolinea)

Maggiori informazioni su orari e percorso, sul sito dell’Azienda Mobilità Aquilana all’indirizzo https://www.ama.laquila.it/

L’Amministrazione Comunale continua ad impegnarsi per offrire così a cittadini e turisti un migliore servizio che permetta di raggiungere il centro città in tutta comodità, lasciando la macchina nell’ampio parcheggio gratuito del Terminal.