L’AQUILA: MODIFICHE ALLA VIABILITA’ SU VIA TRECCO AL TORRIONE PER RIPRISTINO ASFALTO

L’AQUILA – Per consentire la realizzazione dei lavori di pubblica utilità finalizzati al ripristino della pavimentazione stradale a seguito delle opere di interramento dell’elettrodotto Terna, tra i quartieri di Pettino e del Torrione, il servizio Viabilità del settore Opere pubbliche del Comune dell’Aquila ha emesso un’ordinanza per regolamentare il traffico veicolare su via Federico per le giornate che vanno dall’11 al 14 giugno.

Nelle giornate in cui verranno effettuati gli interventi verranno registrate le seguenti modifiche alla viabilità, dalle ore 7 alle ore 18: interdizione al traffico veicolare della corsia di marcia di Via Federico Trecco da Via Cardinale Mazzarino a Via Aldo Moro (a scendere) con mantenimento della circolazione a salire in direzione di Via Cardinale Mazzarino; interdizione al traffico veicolare della corsia di marcia di Via Francesco Poalo Tosti da Viale della Croce Rossa a Via Federico Trecco (a salire) con mantenimento della circolazione veicolare a scendere in direzione Viale della Croce Rossa.