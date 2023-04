L’AQUILA: MOLESTIE SESSUALI ALLA STUDENTESSA, ASSISTENTE TECNICO NEI GUAI PER FAVOREGGIAMENTO

L’AQUILA – Svolta nell’inchiesta su un presunto caso di violenza sessuale avvenuto nel gennaio dello scorso anno all’interno di un bagno in una scuola superiore aquilana a indirizzo tecnico.

Dopo essere finito nei guai il bidello dell’istituto, Giuliano Salvi di 59 anni, di Ortucchio, ma residente a Trasacco (assistito dall’avvocato Carlo Polce), la Procura ha chiesto il processo anche per Nicola Cesta Incani, assistente tecnico (addetto alle cucine) di 58 anni, residente a Collelongo (assistito dall’avvocato Claudia Gennaro) solo per falso e favoreggiamento.

La vicenda a trae origine dalla denuncia di una 16enne studentessa dell’istituto (rappresentata dall’avvocato Gianluca Racano) la quale ha raccontato nell’immediatezza dei fatti della presunta violenza sessuale subita, quando la stessa, uscita dalla classe per andare in bagno, rivolgendosi a Salvi per farsi aprire la porta del bagno, mentre lui era in compagnia di un’altra persona (Cesta), questi l’avrebbe presentata come sua fidanzata: «Questa è la mia fidanzata, levati la mascherina, fai vedere quanto sei bella!».

A quel punto, secondo quanto riferisce il Messaggero, la minore avrebbe reagito a tale approccio, insistendo per avere le chiavi della toilette. Mentre entrambi, bidello e assistente tecnico, percorrevano il corridoio, Salvi, camminando dietro la studentessa, le avrebbe toccato con le mani i fianchi, scansate dalla minore nel frattempo entrata nel bagno.

Qui, sempre secondo l’accusa, lo stesso Salvi si sarebbe infilato nella toilette, riuscendo a baciare la ragazza mentre indossava la mascherina e a toccarla.

Accuse (confermate nell’incidente probatorio) rimandate al mittente dal Salvi che ha puntato la sua difesa sulla presenza di Cesta, le cui dichiarazioni non hanno convinto gli inquirenti, con il risultato di rischiare di finire sotto processo per falso e favoreggiamento. Cesta avrebbe attestato falsamente non solo che Salvi non avrebbe commesso i gravi addebiti ma anche altri elementi a discarico.