L’AQUILA: MONDO DELLA CULTURA IN LUTTO, SI E’ SPENTA LA PEDAGOGISTA MARIA PIA CAVALIERI

L’AQUILA – Mondo accademico e della cultura in lutto: è morta la professoressa aquilana Maria Pia Cavalieri, classe 1936. Stimata pedagogista ha espresso le sue grandi competenze in tutti i campi della sua disciplina, dalla Metodologia e Didattica alla Pedagogia Speciale , dalla Pedagogia generale alla Pedagogia della devianza

A ricordarla l’ex rettore dell’ateneo aquilano, Ferdinando Di Orio.

“Uno dei pilastri “storici” della nostra cara vecchia Univaq ci ha lasciato. La professoressa Maria Pia Cavalieri (1936 – 2021) ha concluso la sua vita terrena. Aquilana, fu, fin dall’inizio della sua brillante carriera accademica giunta poi ai massimi livelli , una attiva ricercatrice della Facoltà di Magistero, la prima nostra Facoltà, agli albori dell’Università dell’Aquila, ed ebbe come Maestri i vertici della Pedagogia del tempo come la professoressa Picco e il professore Volpicelli . Docente di grande umanità ha formato migliaia di docenti delle scuole di ogni ordine e grado . Gradevolissima collega aveva ottimi rapporti con i colleghi delle facoltà in cui insegno’ , Magistero, Lettere e , per ultimo, Psicologia . Io stesso ho avuto il dono della sua stima e della sua amicizia . Conoscendo la sua religiosità pregherò per Lei che sicuramente sarà nel “paradiso dei Buoni e dei Giusti”.