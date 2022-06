L’AQUILA: MONKEY’S GARAGE, A LUGLIO ARRAMPICATA ALL’APERTO SULLA TORRE DEL CENTRO ARCOBALENO

L’AQUILA – Sarà un mese di luglio all’insegna delle arrampicate all’aperto, quello organizzato dalla Palestra “Monkey’s Garage” dell’Aquila: è tutto pronto, infatti, per l’opening party di una stagione estiva al Centro sportivo “Arcobaleno”, in via Mausonia n.60 a Pianola, che sarà all’insegna del climbing sulla spettacolare Torre da 25 metri.

L’appuntamento per l’opening party è dalle ore 18.

I giorni in cui sarà possibile utilizzare la splendida Torre per arrampicata Lead Outdoor dell'”Arcobaleno” saranno lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 21, veri e propri appuntamenti imperdibili per chi ama le meraviglie del climbing da praticare all’aria aperta con istruttori altamente qualifitcati e in una delle zone più belle del territorio aquilano.

Per info: +39 320 064 6646

Pagina Facebook all’indirizzo https://www.facebook.com/Monkeys-Garage-168775656644685

Pagina Instagram all’indirizzo https://www.instagram.com/monkeysgaragelaquila/?hl=en