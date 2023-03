L’AQUILA: MONTAGGIO DI UNA GRU, LUNEDÌ MODIFICHE CIRCOLAZIONE SU VIA GARIBALDI

L’AQUILA – Lunedì 13 e martedì 14 marzo verrà modificata la circolazione lungo via Garibaldi. Lo rende noto l’assessore alla Polizia municipale, Laura Cucchiarella.

“Al fine di permettere il montaggio di una gru – ha spiegato l’assessore Cucchiarella – si è rilevata la necessità di disciplinare il traffico nella zona. Per questo, lungo via Garibaldi sarà istituito il divieto di transito veicolare e pedonale, oltre al divieto di sosta con rimozione su ambo i lati, nell’area ricompresa tra Via del Guasto e Via Cascina. Sul tratto di via Garibaldi compreso tra l’intersezione con Corso Vittorio Emanuele e quella con Piazza Chiarino, sarà istituito il senso unico alternato regolato da semafori, mentre nell’area compresa tra viale Duca degli Abruzzi e l’area interessata dalla chiusura, l’accesso sarà consentito ai soli residenti e regolato con senso unico alternato a vista. Infine i residenti di via Cascina potranno accedere alle loro abitazioni attraverso Piazza Chiarino e Via Pavesi”.

“Siamo certi della collaborazione di residenti e frequentatori di questa area nevralgica del centro storico – ha concluso l’assessore Cucchiarella – ma allo stesso tempo ci scusiamo per il disagio che sarà creato, tenendo conto che questi interventi sono sempre finalizzati alla rinascita dei nostri luoghi a seguito del sisma 2009″.