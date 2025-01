L’AQUILA: MORELLI (FI), “DA ROMANO E ROTELLINI PROPAGANDA BIECA SU TEMI DELICATI”

L’AQUILA – “Ancora una volta l’immaginifico duo Romano-Rotellini utilizza degli argomenti che, per la loro delicatezza, andrebbero trattati con coscienza e rispetto delle persone in oggetto che vengono invece strumentalizzate per la più bieca propaganda politica”.

Lo dichiara in una nota Stefano Morelli, segretario comunale di Forza Italia L’Aquila, che risponde a Lorenzo Rotellini e Paolo Romano, consiglieri comunali di L’Aquila Coraggiosa e L’Aquila Nuova, sulla criticata carenza di aiuti ai senza fissa dimora.

“Prima si è cercato di strumentalizzare utilizzando, anche all’insaputa di molti responsabili di associazione delle disabilità, il tema dei disagi delle persone con problemi legati alla disabilità. Poi in ultimo, in spregio a qualsiasi remora morale è toccato ai senza fissa dimora”, dice Morelli.

“Purtroppo – aggiunge -, Romano e Rotellini sono anche molto distratti e poco attenti a quello che fa l’Amministrazione tant’è che l’assessore alle Politiche Sociali Manuela Tursini ha già da tempo attivato un progetto innovativo per gli ‘Homeless’ e ‘Gli Invisibili’ come risposta concreta alle condizioni di estrema povertà e marginalità. Il progetto, che rappresenta un’importante novità in ambito locale, si pone l’obiettivo di fornire un supporto integrato e personalizzato alle persone senza fissa dimora e in condizioni di grave difficoltà economica. Attraverso un approccio che coniuga interventi di assistenza materiale e servizi di ascolto con il fondamentale supporto della Croce Rossa Italiana, questo importante progetto mira a restituire dignità e opportunità a coloro che troppo spesso rimangono ai margini della società”.

“Sarebbe opportuno ribadire anche che il Servizio Sociale Professionale, come tale, non utilizza canali social per affrontare tematiche legate alla vita personale e alle problematiche delle persone assistite. Tali questioni, per loro natura delicate, richiedono un trattamento riservato e professionale, nel pieno rispetto della privacy e della dignità dei cittadini coinvolti. Sulla base delle informazioni raccolte, il Servizio Sociale è pienamente a conoscenza di ogni singola situazione. Tuttavia, è importante chiarire che alcune scelte non corrispondono alle aspettative o ai desideri espressi da terze parti, in quanto vengono adottate nel rispetto delle volontà e dei bisogni delle persone interessate. Il Servizio Sociale Professionale del Comune dell’Aquila rimane impegnato a tutelare i diritti delle persone più fragili, operando con serietà e discrezione nel rispetto delle loro esigenze e della loro riservatezza”.

“Consiglio ai due agitatori di folle, che su argomenti del genere hanno speculato, di trovare modi più consoni e meno scialbi per fare fare consenso e di fidarsi meno di suggeritori occulti, che rivestono ruoli istituzionali, al mero scopo di compiacerli. Errare humanum est perseverare diabolicum!”, conclude Morelli.