L’AQUILA: MORTE BIAGIO ALESSANDRI, IL RIGRAZIAMENTO DEI FAMILIARI PER LA VICINANZA E IL SOSTEGNO

L’AQUILA – La moglie Serenella e i figli Alessandro e Giorgio ringraziano pubblicamente quanti, in questi giorni e in occasione delle esequie tenute ieri nella chiesa di San Silvestro, hanno manifestato loro sostegno e vicinanza per la perdita dell’amato marito e padre Biagio Alessandri.

Questa la lettera aperta.

“Le testimonianze di affetto giunte da amici, colleghi di banca, compagni di una vita trascorsa dentro e fuori il campo da calcio, nonché da coloro che a noi hanno regalato un pensiero, un abbraccio o, magari, un sorriso in momenti così complessi sono una carezza per l’anima.

Sentimenti di viva e profonda riconoscenza vanno, inoltre, al personale medico e sanitario dell’Adi, del Pronto Soccorso e del reparto di Geriatria e lungodegenza dell’ospedale San Salvatore, nonché ai volontari della Confraternita della Misericordia dell’Aquila per la professionalità, la sensibilità e l’umanità con cui hanno reso meno faticoso il viaggio verso un mondo migliore, quello di nostro Signore.

L’amore per il vostro lavoro è pari a quello che Biagio aveva per la vita: immenso, pur nelle difficoltà con cui quotidianamente bisogna fare i conti.

Il vostro esempio rimarrà indelebile come i bei ricordi custoditi gelosamente nella nostra famiglia e, siamo certi, anche nell’animo di quanti hanno avuto modo di incontrarlo, conoscerlo e volergli bene”.