L’AQUILA, MORTE BIZZINI: IL RICORDO DI PIETRUCCI, “SEI STATO GRANDE NON SOLTANTO PER IL BASKET”

L’AQUILA – “Il ricordo e gli insegnamenti di Gianfranco Bizzini travalicano ogni confine di campo e ogni tipo di pallone. Una vita bella e piena, passata a tifare e guidare il basket aquilano, lo sport che per eccellenza insegna a segnare guardando il cielo”.

Dal consigliere regionale aquilano del Partito democratico, Pierpaolo Pietrucci, riceviamo e pubblichiamo un ricordo di Gianfranco Bizzini, una delle figure più importanti della storia del basket all’Aquila, scomparso oggi.

“Gianfranco – scrive Pietrucci – ha supportato il basket in città anche quando non era facile né comodo e i ragazzi, tanti, che hanno imparato da lui i valori del sacrificio e della squadra, sanno bene quanto è importante essere grandi dentro, ma soprattutto fuori il campo; così come voleva e come era Gianfranco. Lo ricordo dopo il sisma, mettersi a disposizione del Comune guidato da Massimo Cialente per aiutare la Protezione civile a fare il censimento e pianificare la ricostruzione di tutti gli impianti sportivi”.

“Con lui, insieme a me, c’erano Giampaolo Arduini, Antonello Passacantando, Luciano Perazza, il grande, mai dimenticato, Mauro Zaffiri. Tempi duri, ma di grandi uomini. Ciao, Gianfra’. Ciao, Presidente”, conclude.