L’AQUILA: MORTE DI ANTONELLO, DETTO PELINO, IL RICORDO DI CHI GLI HA VOLUTO BENE

L’AQUILA – È stato trovato in casa senza vita l’ultimo giorno dell’anno Antonello D., 56 anni dopo la segnalazione di alcuni familiari.

Era da tutti conosciuto come Pelino. Aveva da anni problemi di tossicodipendenza.

Il ritrovamento in un appartamento che si trova nella zona di via Fabrizio De André, a Bazzano, all’interno di una palazzina del progetto Case.

Si tratterebbe di morte naturale, forse per un arresto cardiaco. Non sono stati riscontrati indizi o situazioni che potessero far pensare a una morte di natura violenta.

A ricordarlo lo spazio sociale Casematte.

“Ciao Antonello! con infinita tristezza poco prima della fine di questo anno orribile, ci è arrivata la notizia della tua dipartita…Una vita difficile la tua, affrontata però con quello sguardo dolce che abbiamo avuto la fortuna di conoscere a fondo nelle lunghe notti di CaseMatte dove, poco dopo il sisma, anche tu hai vissuto per un periodo e che poi hai continuato a frequentare nel tempo, sempre pronto a fare lavoretti e dare una mano. Sei sempre stato un uomo buono, piccolo di statura e grande d’animo, travolto da complicazioni purtroppo mai risolte, a cui L’Aquila ha voluto bene.

Ci piace pensare che, almeno, adesso potrai rincontrare Fabrizio e gli altri tuoi amici persi per strada.

Noi non ti scorderemo male. Buon viaggio Pelino!”

