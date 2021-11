L’AQUILA: MORTE DI STELLA, COMUNITA’ SI STRINGE INTORNO A FAMILIARI, APERTA INCHIESTA SU INCIDENTE

L’AQUILA – La Procura dell’Aquila ha aperto un’inchiesta sull’incidente stradale che è costato la vita a Stella Luciani, 21enne di Marana di Montereale, che si è verificato domenica pomeriggio sulla superstrada 17 ter, conosciuta come superstrada di Bazzano, ad est del capoluogo.

Titolare del fascicolo è il pubblico ministero Simonetta Ciccarelli. I funerali si svolgeranno dopo l’autopsia.

E’ intanto in momento del lancinante dolore, per i familiari e tante amiche e amici della giovane, che si era da poco diplomata all’Istituto professionale industria e artigianato Leonardo Da Vinci. Un’intera comunità si è stretta intorno al padre Berardino, pizzaiolo, la mamma Melita, originaria dell’Albania, al fratello maggiore Giuseppe. Atroce ironia della sorte, domenica in pronto soccorso come riferisce il quotidiano Il Centro, era di turno la zia di Stella, ed è stata colta da malore.

Stella è morta nella notte di domenica all’ospedale San Salvatore dell’Aquila, una delle tre persone coinvolte nell’incidente.

La ragazza era stata ricoverata in gravissime condizioni, ed è stata sottoposta ad un intervento chirurgico, ma inutile è stato il disperato tentativo di salvarle la vita: troppo gravi i traumi riportati.

La ragazza era alla guida di una Kia, che intorno alle 14.30 che si è schiantata contro il guardrail ribaltandosi, in prossimità di una curva, all’altezza del distributore di carburanti, con ogni probabilità a causa dell’asfalto bagnato. Non sono state coinvolte altre autovetture.

Gli altri due passeggeri sono L.M., di 18 anni originario di Roma, e M.M. (22), originario di Como, amici della vittima, che hanno riportato solo lievi ferite, e sono ora in stato di choc.

Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni automobilisti che hanno assistito allo schianto.

La donna è stata estratta dall’abitacolo dai Vigili del fuoco, ed è stata subito trasportata in ospedale dal 118. Per l’intero pomeriggio, fino alle ore 17, il traffico è rimasto bloccato lungo la superstrada, per consentire le operazioni di soccorso dei feriti e messa in sicurezza della carreggiata.

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha espresso il profondo cordoglio della Municipalità e suo personale, “per la tragedia avvenuta ieri pomeriggio sulla superstrada di Bazzano. Tragedia che ha portato via Stella Luciani all’affetto della sua famiglia, cui porgo le più sentite condoglianze, delle sue amiche, dei suoi amici. Colgo l’occasione per rinnovare la vicinanza al collega sindaco di Montereale, Massimiliano Giorgi, per il lutto che ha colpito la sua comunità. Un lutto che investe tutti noi”, ha concluso il sindaco Biondi.