L’AQUILA: MORTE PICCOLO TOMMASO, NON RIAPRE L’ASILO, COMUNE IN CERCA DI UN’ALTRA SEDE

L’AQUILA – Il Comune dell’Aquila ha deciso di non riaprire l’asilo 1 maggio, lungo la via salaria est, dove il 18 maggio scorso, ha perso la vita il bambino di 4 anni Tommaso D’Agostino e altri cinque compagni sono rimasti feriti, travolti da un automobile che si è sfrenata, parcheggiata in discesa all’ingresso dell’edificio

A rivelarlo il quotidiano Il Centro.

Si è in cerca in queste ore di una sede alternativa per la scuola dell’infanzia, mentre il nido riaprirà in via Ficara.

Dopo la tragedia le attività didattiche dell’asilo nido erano state trasferite nel musp in via Ficara.