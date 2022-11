L’AQUILA – La famiglia Scimia Vincenzino ringrazia sentitamente per la vicinanza e l’affetto ricevuto in questo momento di dolore, per la prematura scomparsa della cara moglie Rosanna Di Leo.

Si ricorda che la messa in Suo ricordo si terrà il giorno 11 novembre, alle 18, presso la Chiesa delle Anime Sante L’Aquila.