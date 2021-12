L’AQUILA: MORTO A 31 ANNI ALASSANE NOKHO, IMPEGNATO IN ACCOGLIENZA E TIFOSO UNITED

L’AQUILA – Se n’è andato a 31 anni, a causa di un brutto male che in pochi giorni lo ha sconfitto, Alassane Nokho, originario del Senegal arrivato in Italia nel 2016. Molto noto soprattutto all’Aquila, ha dedicato la sua vita all’accoglienza ed ha lavorato fino all’ultimo giorno in un centro in cui si prendeva cura dei meno fortunati.

Nel 2017 entra nel progetto Sprar (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) di Pizzoli dove si distingue da subito per la sua sensibilità e la sua voglia di lavorare. Molto appassionato di sport, spesso la domenica si recava nei campi di provincia per assistere alle partite di calcio. Un messaggio di cordoglio arriva anche dalla squadra che tifava, lo United L’Aquila, e dal Castel Del Monte, entrambe militanti nella terza categoria. “Una persona speciale, integratissimo in Italia. L’Aquila perde un cittadino, un Uomo importante” scrive sui social chi lo aveva conosciuto.

In queste ore si sta avviando una raccolta fondi per riconsegnare la salma del giovane alla famiglia in Senegal, per informazioni ci si può rivolgere al 3393880317.