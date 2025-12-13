L’AQUILA: MORTO A 73 ANNI ALBERTO RISETTI, STIMATO MEDICO CHIRURGO, DOMANI I FUNERALI

L’AQUILA – Si è spento all’Aquila Alberto Risetti, 73 anni, ex chirurgo all’ospedale San Salvatore, medico stimato e persona di grande umanità.

Lascia la moglie Paola e le figlie Monica e Cristina. I funerali saranno celebrati domani 14 dicembre alle 15 alla chiesa di San Silvestro all’Aquila.

Scrive la consigliera comunale Stefania Pezzopane.

“Voglio ricordare il nostro Alberto cosi, sorridente, insieme a tutte e tutti noi, mentre si diverte in uno dei nostri pranzetti di famiglia. Ora che tra noi ci guardiamo smarriti, prima di salutarlo domani, per sempre. Alberto era buono, tanto buono, silenzioso ed ironico. Un medico chirurgo attento ed umano, una vita passata in ospedale, un appassionato di sport e L’Aquila nuoto era stata ben più che una passione. Era un creativo, musica, foto, grafiche, ed ogni novità lo appassionava. Alberto stava male da un po’, e la malattia non gli ha dato scampo. Paola, anche lei una vita in ospedale, non si è mai risparmiata, lo seguiva ed accudiva con tanto amore. Commovente la sua fatica. Paola per me e Loredana è come una sorella. Abbiamo sempre condiviso tutto. Le nostre madri, sorelle affettuose, mamma Lidia e mamma Vilde ci hanno insegnato a volerci bene e Paola è speciale. Paola e Alberto erano sempre con noi nelle gioie e nei dolori. Ora ci stringiamo a lei, alle amatissime figlie Monica e Cristina, ad Andrea ed al piccolo Gioele in questo momento di immenso dolore. Albe’ ora riposa in pace, che te lo sei proprio meritato”