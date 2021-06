L’AQUILA, MORTO AVVOCATO ADRIANO ROSSI: IERI L’ADDIO NELLA CHIESA DI SAN SILVESTRO

L’AQUILA – Avvocatura aquilana in lutto per la scomparsa di Adriano Rossi, 85 anni, titolare di uno studio legale e tributario, con sede nel capoluogo e nella città di Roma, insieme al collega Francesco Camerini.

Ieri pomeriggio, l’ultimo saluto nella chiesa di San Silvestro.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, Rossi era iscritto all’Ordine da 36 anni. In passato ha ricoperto ruoli nell’Avvocatura dello Stato e come docente universitario di diritto commerciale nell’ateneo aquilano.

L’uomo lascia la moglie e due figlie.