L’AQUILA: A RADICI MOSTRA COLLETTIVA DEI RAGAZZI DELLA FENICE, INAUGURAZIONE SABATO PROSSIMO

L’AQUILA- Al via la mostra “Colectivo” frutto del lavoro fatto con i ragazzi della comunità socioeducativa La Fenice dell’Aquila realizzato dall’artista Marcela Szurkalo e la curatrice Alice Penconi dell’associazione El Cuerpo di Roma.

La mostra si tiene nello spazio culturale Radici di via Leosini all’Aquila dal 26 novembre al 4 dicembre. Inaugurazione il 26 alle 16.30.

Un primo step dopo nove mesi di lavoro di un progetto ancora in essere che vede i ragazzi coinvolti e protagonisti di un laboratorio artistico che attraverso lo studio, l’analisi e la realizzazione di opere, vuole ribadire con forza che la diversità è una forma di ricchezza e non di divisione capace di aprire nuove dialettiche.

“Il gruppo di lavoro”, si legge nel comunicato,” composto da ragazzi e ragazze di etnie, culture e lingue diverse, tramite la creazione di opere vogliamo dar voce alle emozioni e ai sentimenti, creare uno spazio dedicato alla creatività, in cui realizzare delle contro narrazioni, dove esprimere il proprio pensiero e creare visioni alternative. Una mostra in un laboratorio creativo, con le opere pensate e realizzate dai ragazzi per testimoniare che l’integrazione passa anche attraverso i luoghi che custodiscono, tramandano ed espongono la nostra memoria, che si fanno portavoce di rappresentazioni e di identità”.