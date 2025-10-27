L’AQUILA – Un uomo di 73 anni è morto all’Aquila dopo essere stato investito da un camion mentre attraversava la statale 17 con la bicicletta.

L’incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno, nei pressi del supermercato Oasi, di fronte alla stazione della frazione di Paganica.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno allertato l’elisoccorso, ma le condizioni sono apparse sin da subito molto gravi e per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Gli agenti della Polizia municipale dell’Aquila hanno effettuato i rilievi per accertare la dinamica e gestire la viabilità, rimasta a lungo rallentata.

L’indagine potrà contare anche sulle immagini delle telecamere installate lungo il tratto, in un’area a forte presenza commerciale e industriale.

L’autista del mezzo pesante è risultato comunque negativo ai test di alcol e droga. Da una prima ricostruzione, il camion procedeva a velocità ridotta.