L’AQUILA: “MOVIMENTIAMO LA SCUOLA”, SUCCESSO PER L’INIZIATIVA SPORTIVA CON I BIMBI DELLA “DANTE”

L’AQUILA – Una mattinata di sport e festa, quella di ieri, per i 90 bambini, tutti di cinque anni, e le 22 docenti delle scuole dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri dell’Aquila” che si sono ritrovati al Pala Angeli grazie all’ospitalità dell’Asd Nuovo Basket Aquilano del presidente, Roberto Nardecchia, a conclusione del progetto ludico-motorio “MovimentiAMO la Scuola”.

I bambini – viene spiegato in una nota – preparati e allenati nel corso dei mesi dalle insegnanti attraverso una metodologia che ha utilizzato il movimento come didattica di apprendimento, si sono misurati in differenti tipologie di percorso: staffetta, tunnel e cerchi, ostacoli, paracadute, scalette.

LA NOTA COMPLETA

La manifestazione è stata la sintesi di un progetto di attività motoria più ampio, promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale di concerto con l’Ufficio Coordinamento di Educazione Fisica USR Abruzzo, che ha visto coinvolte tutte le docenti delle cinque scuole dell’infanzia che hanno vissuto esperienze formative a Policoro (Matera) e a Rocca di Mezzo (L’Aquila) coordinate dal docente di Educazione fisica Antonello Passacantando.

Il percorso formativo è stato pensato e strutturato per favorire l’inclusione e la condivisione di tutte le cinque scuole nel rispetto delle specifiche identità.

A tutti i bambini partecipanti è stato consegnato dalla preside dell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri, la professoressa Antonella Conio, un attestato di partecipazione al progetto “MovimentiAMO la scuola”.