L’AQUILA: MOZZATA LA TESTA DI UNO DEI RE MAGI NEL PRESEPE ALLESTITO AL PARCO DEL CASTELLO

L’AQUILA – Un atto riconducibile al teppismo o alla intolleranza religiosa? Nei giorni scorsi all’Aquila è stata mozzata la testa della statua di Baldassarre, uno dei tre Re Magi, nel presepe allestito nell’area del Castello Cinquecentesco.

Ad accorgersene sono stati alcuni cittadini aquilani, i quali hanno avvisato la polizia urbana che ha preso in custodia la statua danneggiata e subito sostituita. Le indagini però sono difficili, in assenza di testimoni per individuare uno o più colpevoli, anche se in una zona del centro storico in cui maleducazione ed inciviltà sono segnalate quasi ogni giorno.

Un fatto simile si è verificato ai danni del Gesù bambino del presepe della centrale piazza della Repubblica, a Monfalcone (Gorizia), recentemente fatto a pezzi da ignoti. Nel caso di Monfalcone, alla statua del Gesù bambino è stata mozzata la testa, poi è stata fatta esplodere la statua con dei petardi.