L’AQUILA, MULTE IN ZTL NONOSTANTE PERMESSI: “QUATTRO SANZIONI IN QUATTRO GIORNI”

L’AQUILA – Quattro multe in 4 giorni in Ztl, nonostante il permesso di carico e scarico merci.

Succede all’Aquila dove le zone a traffico limitato e le aree pedonali urbane sono diventate permanenti a gennaio: le prime in corso Vittorio Emanuele, via San Bernardino, via Signorini Corsi, via Zara, via Castello; corso Vittorio Emanuele, via Altonati, piazza Santa Maria Paganica, via Pavesi, piazza Chiarino, via Garibaldi, via Porcinari, via San Silvestro, viale Duca degli Abruzzi, viale Nizza, piazza Battaglione Alpini; le seconde in piazza Regina Margherita, via dei Sali, via Castello, corso Vittorio Emanuele e via Verdi.

Per alcuni locali in centro, però, il “cityPass” per operazioni di carico-scarico merci rilasciato proprio ai titolari delle attività all’interno di Ztl e aree pedonali, sembra non essere sufficiente per evitare di incappare in sanzioni: “Abbiamo collezionato 4 multe in 4 giorni per ‘sosta in area pedonale urbana’, nonostante i permessi. Non abbiamo potuto chiedere delucidazioni perché non siamo mai riusciti ad incrociare gli agenti della municipale durante le operazioni – spiega il titolare di di un ristorante in centro – Sappiamo che non siamo stati gli unici ‘sfortunati’, quindi è evidente che c’è qualcosa che non sta funzionando”.

“Al di là di queste questioni, che speriamo si possano risolvere presto visto che si è trattato chiaramente di un errore, ci chiediamo quale sia la necessità di una Ztl in questo particolare momento storico. Da mesi, a causa dell’emergenza sanitaria, si lavora a stento solo con l’asporto e le consegne a domicilio, che senso ha impedirci di lavorare con un minimo di serenità?”. (a.c.)

