L’AQUILA: MUORE A 103 ANNI VIRGINIO RAVAZZOLO, EBBE IMPORTANTI INCARICHI AL GENIO CIVILE E IN CURIA

L’AQUILA – Lutto in città per la morte del geometra Virginio Ravazzolo, deceduto a 103 anni. Era salernitano di origine ma viveva all’Aquila dagli anni cinquanta. Egli, lo sappiamo, fu a capo della segreteria del Genio civile già prima delle Regioni. E’ stato per 15 anni apprezzato direttore dell’Istituto diocesano per il sostentamento del clero prima con l’arcivescovo Mario Peressin e poi con sua eccellenza Giuseppe Molinari risolvendo problemi pregressi non secondari.

Nel 2007 è stato insignito da papa Benedetto XIV del titolo di commendatore dell’Ordine di San Silvestro.

In occasione del compimento dei 100 anni ricevette la visita in casa di diverse autorità tra cui il sindaco Pierluigi Biondi e l’arcivescovo emerito Molinari a testimonianza delle sue qualità morali e lavorative.