L’AQUILA: MUORE A SOLI 22 ANNI RAGAZZO DI ASSERGI, DOLORE E SCONCERTO

L’AQUILA – Dolore, rabbia e sconcerto a L’Aquila, per morto a soli 22 anni Stefano Faccia, dopo aver lottato fine alla fine contro una brutta malattia. Viveva con la famiglia nella frazione di Assergi.

I funerali si svolgeranno domani 21 marzo alle ore 15 presso la Basilica di Collemaggio.

“Non ci sono parole. – si legge sulla pagina social del Nuovo Basket Aquilano – Negli anni passati con noi ci ha lasciato un sorriso contagioso, una gioia di giocare in ogni suo momento, una forza di volontà esemplare. Sono ricordi che resteranno per sempre dentro di noi. Per sempre. Non si può morire a vent’anni. Non è giusto”.