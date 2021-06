L’AQUILA: MUORE AMEDEO PACE, MAGAZZINIERE CHE PRECIPITO’ DALLA FINESTRA A SASSA SCALO

L’AQUILA – Nella notte tra martedì e mercoledì si è spento l’operaio Amedeo Pace, 36enne ospite da qualche tempo di una clinica riabilitativa del teramano, per le conseguenze di un incidente di cui era rimasto vittima nel maggio dello scorso anno, quando era precipitato da una finestra di casa sua, nella frazione aquilana di Sassa Scalo.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, l’uomo, che prima dell’incidente era magazziniere alla Edimo di Poggio Picenze (L’Aquila) fu trovato a terra dopo un volo dall’abitazione e le cause dell’incidente non sono state mai chiarite.

dapprima ricoverato in Rianimazione all’ospedale San Salvatore dell’Aquila, le sue condizioni successivamente erano state considerate in miglioramento, tanto che il giovane era stato trasferito in Neurochirurgia. Alcune complicazioni hanno però reso necessario lo spostamento nella struttura riabilitativa teramana.

I funerali saranno celebrati oggi alle 15.30, nella chiesa di San Sisto.