L’AQUILA, MURA URBICHE: TORNA FRUIBILE E PERCORRIBILE PORTA ROIANA

L’AQUILA – Diventa fruibile e percorribile un nuovo tratto di mura urbiche grazie all’intervento dell’amministrazione comunale che attraverso un’azione di ripulitura, riqualificazione e pavimentazione ha reso disponibili gli spazi di Porta Roiana all’Aquila.

L’area, situata a ridosso di Ponte Sant’Apollonia in via XX settembre e raggiungibile attraverso l’ingresso posizionato nel tratto finale di via Rocca di Corno, è stata inaugurata alla presenza del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, dell’assessore all’Ambiente, Fabrizio Taranta, del dirigente della Soprintendenza Abap, Antonio Di Stefano, il vice presidente della Fondazione Carispaq, Roberto Marotta, e dei rappresentanti delle associazioni della Compagnia delle Mura.

“I nostri tecnici e funzionari sono già a lavoro per aprire, entro il mese di aprile, un’ulteriore porzione del camminamento, che da porta Roiana conduce sino a porta Lucoli, e consegnare un percorso molto suggestivo e, probabilmente, poco conosciuto che da adesso potrà essere scoperto da cittadini e turisti”, spiegano sindaco e assessore.

“Siamo intervenuti in zone non interessate da progetti della Soprintendenza, con cui esiste un’ottima sinergia per valorizzare il grande patrimonio rappresentato dalle nostre mura: la stessa collaborazione attiva con associazioni e movimenti civici con cui abbiamo rinnovato la convenzione affinché la comunità sia protagonista del processo di recupero e valorizzazione di una delle cinte murarie più lunghe e meglio conservate in Italia”.